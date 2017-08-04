новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Александр Шамко посетил учебно-тренировочный сбор национальной команды каноистов и байдарочников в Бресте

04.08.2017 - 08:32

Новости Беларуси. Белорусские гребцы были чествованы за прошедшие достижения сезона и получили напутствие на будущее. Министр спорта и туризма Александр Шамко посетил учебно-тренировочный сбор национальной команды каноистов и байдарочников в Бресте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в 20-х числах августа подопечных Владимира Шантаровича ждет чемпионат мира в Чехии, где отечественные спортсмены намерены доказать свой высокий класс и уровень гребного спорта в стране.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Беларуси:
В поле Шантаровича идет хорошая работа и по подготовке национальной команды, и по подготовке спортивного резерва. Я думаю, оценка тому – те медали, которые они привозят и с юниорских, и с молодежных первенств.

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Очень серьезный момент в режиме олимпийского цикла, особенно первый год, это селекционная работа, которую мы должны провести. Это те спортсмены, которые претендуют на попадание в основную команду. Поэтому самое главное – не натворить здесь никаких ошибок, чтобы многие спортсмены, которые подают надежды, были замеченными.

Также накануне в Бресте чествовали представителей академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, членов молодежных команд в этих видах за успехи на международных турнирах мирового и европейского уровня.

Татьяна Климович, победительница молодежного чемпионата мира по академической гребле:
Молодежный чемпионат мира – это наш главный старт это сезона был. Мы к нему очень долго шли, уже третий год, нам еще никак не покорялась вершина. Много работали, много труда вложили. И вот она – медаль. Конечно, было очень приятно.

Александр Шамко посетил учебно-тренировочный сбор национальной команды каноистов и байдарочников в Бресте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ
Белорусские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ
16 медалей привезли белорусские спортсмены с чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров
16 медалей привезли белорусские спортсмены с чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров
10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов
10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов
Здесь мы получаем здоровье и настроение: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса
Здесь мы получаем здоровье: посетители Брестского гребного канала о значимости комплекса
Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба за дисквалификацию мужской сборной по гребле
Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба за дисквалификацию мужской сборной по гребле
НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам
НОК: Французское антидопинговое агентство не имеет претензий к четырем белорусским гребцам
Белорусские гребцы завоевали 14 наград на молодёжном ЧМ под Заславлем
Екатерина Карстен выиграла «серебро» на этапе Кубка мира по академической гребле в итальянском Варезе
Екатерина Карстен выиграла «серебро» на этапе Кубка мира по академической гребле в итальянском Варезе
Все новости по теме Гребля
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru