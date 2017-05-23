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Александр Шумилин: сотрудничество между Беларусью и Китаем динамично развивается

23.05.2017 - 13:40

Новости Беларуси. В Беларуси создадут инкубатор высокотехнологичных проектов, а в индустриальном парке совсем скоро начнут строительство инновационного центра. О развитии научно-технического сотрудничества в странах, расположенных по маршруту Шелкового пути, говорили 23 мая на форуме в Минске. Площадка собрала представителей почти сотни организаций из 12 государств. Самая масштабная делегация – из Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня создание высокотехнологичных предприятий и производств завтрашнего дня – одна из целей Китайско-белорусского индустриального парка. Напомним, в настоящее время здесь насчитывается 13 резидентов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Между Беларусью и Китаем динамично идет сотрудничество. Сегодня выполняем 28 проектов, растет их качество. Проект становится не чисто фундаментальным, они все носят прикладной характер. Растет и объем финансирования.

Ли Хайсинь, генеральный директор ЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
В этом году в нашем Китайско-белорусском индустриальном парке мы планируем начать строительство нового объекта – инновационного центра. Его основная цель – подготовить к коммерциализации наши научно-технические достижения. Сегодня мы уже создали необходимую инфраструктуру, у нас есть все условия для привлечения инвесторов.

Чжан Жен Чжун, генеральный секретарь Ассоциации научно-технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь»:
Китай обладает огромным рынком, у Беларуси – огромный талант и технологии. Поэтому постоянные визиты, переговоры помогают делать шаги для объединения усилий двух сторон.

Нынешний форум – не просто научная конференция, а возможность для заключения соглашений между технопарками разных стран и предприятиями, которые работают в инновационной сфере. Уже сегодня Беларусь и Китай обмениваются опытом в области радиолокаций, оптоэлектроники, наноматериалов, а также генной инженерии.

Александр Шумилин: сотрудничество между Беларусью и Китаем динамично развивается

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