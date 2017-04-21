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Александр Швец: весь бизнес относится крайне доброжелательно к усилиям по либерализации законодательства

21.04.2017 - 16:33

Новости Беларуси. 21 апреля Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Тезисы, озвученные Президентом, активно обсуждают и представители деловых кругов. Глава государства в своем выступлении уделил особое внимание работе бизнеса. Тема как никогда актуальна. Сейчас в Беларуси вынесен на общественное обсуждение пакет документов по либерализации этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Швец, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:
Несомненно, весь бизнес относится крайне доброжелательно, благоприятно к тем усилиям, которые мы вместе с органами госуправления сейчас проводим по либерализации законодательства относительно ведения бизнеса. Сокращения контрольных проверок, других контрольных действий. Я думаю, они, несомненно, должны привести к большей эффективности бизнеса, его популяризации в нашей стране. И, я думаю, улучшению, экономических показателей в этой сфере.

Александр Швец, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»

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