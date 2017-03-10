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Александр Солодуха и Ирина Ромбальская: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы

10.03.2017 - 11:19

Беларусь присоединяется к международному благотворительному проекту японского дизайнера Кензо. Акция была придумана всемирно известным японцем с целью поддержки и быстрейшего восстановления родной страны после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Знаменитые художники и дизайнеры планеты раскрашивают традиционные японские куклы Окиагари-кобоши. Каждый – в свойственной ему индивидуальной манере, со своим посылом и искренним пожеланием. А средства, вырученные с  их продажи, идут на помощь жертвам аварий на атомных электростанциях. Очередная такая выставка японской игрушки откроется 11 марта в Киеве.

В этом году в этой международной акции принимает участие и Беларусь.  Состав белорусского десанта на международном благотворительном проекте самый разнообразный – это и любимые исполнители, и признанные дизайнеры, и талантливые художники, и ведущие телеканала СТВ.

Александр Солодуха
Ирина Ромбальская
Фото. Ирина Ромбальская

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