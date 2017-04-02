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Александр Суриков: не надо, чтобы братские отношения Беларуси и России охладевали даже чуть-чуть

02.04.2017 - 16:16

Новости Беларуси. Взаимодействие между станами выстраивается в том числе на региональном уровне. Сейчас заключено свыше 300 договоров между областями Беларуси и субъектами Российской Федерации. Укреплению дружбы должен поспособствовать и форум регионов. Это еще одна площадка для перспективного развития и заключения контрактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель правления общественного объединения «Породненные города»:
Очень многое зависит от руководителей городов-побратимов. Если они взаимодействуют между собой, а еще лучше, если семьями взаимодействуют, я вам скажу, что горы тогда можно перевернуть.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Не надо, чтобы наши братские отношения охладевали даже чуть-чуть. Все время должны градус поддерживать, подкреплять, совершенствовать и так далее.

Сегодня Беларусь и Россия сотрудничают в политике, экономике, промышленности, в сфере образования и культуры. Граждане двух стран наделены одинаковыми правами на территории союзного государства.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь

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