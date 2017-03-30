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Александр Суриков высказал мнение о нефтегазовой проблеме России и Беларуси и анонсировал встречу президентов двух стран

30.03.2017 - 16:39

Новости Беларуси. Нефтегазовая проблема в отношениях Беларуси и России будет разрешена. Такое мнение 30 марта высказал журналистам глава российской дипмиссии в нашей стране Александр Суриков.

Также дипломат анонсировал встречу Президентов Беларуси и России. Она пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие запланировано в узком и широком форматах. Главы государств, по словам посла, обсудят актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также развитие ЕАЭС.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посещая Киргизстан, Россия и Беларусь – братские народы, и любые споры, в том числе нефтегазовые, мы разрешим и придем к всеобщему взаимопониманию. И слова Президента Республики Беларусь, что нам надо встретиться, мы встретимся скоро и найдем решение всех вопросов. Это сигналы, которые позволяют надеяться, что мы выйдем из этих несогласованных действий в области газа и нефти и придем к консенсусному решению, удовлетворяющему обе стороны.

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Сегодня стороны признают, что Союзное государство является наиболее продвинутым интеграционным проектом на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь

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