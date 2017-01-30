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Александр Тиханович будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца

30.01.2017 - 10:36

Новости Беларуси. В Минске прощаются с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Заупокойная литургия и отпевание проходят в Храме Александра Невского.

Это место выбрано не случайно. Народный артист был не только прихожанином этой церкви, но и певчим. 30 января здесь – вся семья Александра Тихановича, его многочисленные коллеги по творческому цеху.

Уже через полчаса в Белорусской государственной филармонии начнется гражданская панихида. Она продлится до двух дня. Народный артист Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца.

Александр Тиханович, без преувеличения, был любим миллионами. Песни в его исполнении знают на всем постсоветском пространстве. Музыкант долгие годы работал в составе ансамбля «Верасы». Не меньшую популярность получил его дуэт с супругой Ядвигой Поплавской. Александра Тихановича не стало на 65-м году жизни.

30 января в 20.15 на нашем телеканале смотрите программу, посвященную памяти Александра Тихановича «Жизнь – прекрасный миг». Весь коллектив телекомпании «Столичное телевидение», с которой долгие годы сотрудничал народный артист, выражает соболезнования его родным и близким, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Тиханович будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца

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