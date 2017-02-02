новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости телеканала

Александр Тиханович. Жизнь – прекрасный миг

02.02.2017 - 13:11
Александр Тиханович. Жизнь – прекрасный миг

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Знаменитая «Малиновка» и слова благодарности: Александра Тихановича проводили в последний путь аплодисментами
Знаменитая «Малиновка» и слова благодарности: Александра Тихановича проводили в последний путь аплодисментами
На его песнях поколение выросло: в Минске простились с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем
На его песнях поколение выросло: в Минске простились с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем
Александр Тиханович
«Все эти годы он был рядом, став мне другом»: IOWA рассказала, каким запомнила Александра Тихановича
Весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек: в Минске прощаются с Александром Тихановичем
Весь народ белорусский скорбит о том, что ушел такой замечательный человек: в Минске прощаются с Александром Тихановичем
«Жизнь – прекрасный миг». 30 января в 20.15 СТВ покажет программу, посвященную памяти Александра Тихановича
«Жизнь – прекрасный миг». 30 января в 20.15 СТВ покажет программу, посвященную памяти Александра Тихановича
Александр Тиханович будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца
Александр Тиханович будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца
Александр Тиханович. Одно из последних фото
Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем
Ушел из жизни Александр Тиханович
Александр Тиханович: человек, который умел любить всем сердцем
Все новости по теме Ушел из жизни Александр Тиханович
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru