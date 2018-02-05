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«Пять персонажей сыграл, меняя интонацию и голос». Александр Ткачёнок рассказывает, как озвучиваются мультфильмы

05.02.2018 - 11:11

Сказочный мир анимации трогает душу с самого детства. Герои любимых мультфильмов покоряют сердца с первого взгляда, а их незабываемый голос остается в нашей памяти навсегда!

Александр Ткаченок за 40 лет актерской деятельности озвучил более десятка мультфильмов и с радостью готов подарить голос еще не одному персонажу.

Александр Ткаченок, актер театра и кино:
Если в театре характер как-то, исходя из себя, придумаешь сам характерность, речевую окраску или пластическую. То здесь ты попадаешь в ситуацию, когда уже образ тебе дан. Однажды вот я как-то попал в «Жила была последняя мушка», там я сыграл и за автора, и за ведущего.

Наверное, пять персонажей сыграл, меняя интонацию, голос. От текста ведущего до какого-то персонажа: паучок там или мушка. И в этом определенно чувствуешь кайф, от того, что можно похулиганить, можно как-то просуществовать в каком-то юмористическом плане.

Когда характер персонажа разгадан, а актер подобрал подходящий голос, нужно еще адаптироваться под движения, манеры и повадки своего героя. Иногда и стихотворение прочесть, и песню промурлыкать.

Александр Ткаченок:
Да, конечно, движения входят в арсенал. Если ты там бежишь, то очень сбивчивое дыхание, или там делаешь зарядку: раз, два, три, четыре! 

При озвучивании мультфильмов крайне важно уметь работать со своим голосом. Нельзя переигрывать. Слова любого паучка должны звучать органично. Без напряжения в связках, по-паучиному! 

Александр Ткаченок:
Это поиск, это не сразу я пришел и оп, попал. Какие-то нюансы, характеристики речевые, или он шепелявый какой-то там, ну разный поиск бывает. Можно же и злодей говорить добрым голосом, но какое-то злодейство внутреннее все-таки пробивается через этот добренький голос. 

Озвучивать сказочных персонажей – это чистое творчество. И на его результат всегда приятно посмотреть. У Александра в багаже целая коллекция мультфильмов, которой он с радостью делится со своей пятилетней дочерью. 

Александр Ткаченок:
Мы с супругой озвучивали «Лиса и журавль». Там, дочка говорит: «Это мама, а это папа», слышит наши голоса. Ну, хотя я там говорил совсем каким-то не своим голосом, наверное, или в образе какого-то персонажа, но, тем не менее, она всегда узнает мой тембр, мою интонацию. Это очень приятно.

Озвучание анимационного фильма – настоящий спектакль у микрофона. Актер свободен в поиске, рамки которого расширяются. Юмор и небольшое хулиганство – лучше всех окрасят голос и подарят нужную интонацию. А любой эксперимент может превратиться в прекрасно сыгранную роль.

Основные принципы работы озвучивать мультфильмы. Расскажет Александр Ткаченок

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