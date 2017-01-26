новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александр Вучич: наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота

26.01.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Уровень взаимной торговли Беларуси с Сербией должен увеличиться до 500 миллионов долларов США. Судя по динамике – планка реальная.

С официальным визитом в Минске – премьер-министр этой балканской страны. 26 января стороны подписали дорожную карту на два года. Документ включает более полусотни мероприятий.

Кроме того, 26 января заключили и ряд соглашений. Следуя договоренностям, сотрудничество расширится в сельском хозяйстве, науке и технологиях. Более тесными станут связи и между регионами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному кооперационному и инвестиционному сотрудничеству. Ряд перспективных совместных проектов находится в разработке, в том числе по созданию совместного производства пожарных машин на базе шасси автомобилей МАЗ для нужд службы по чрезвычайным ситуациям Сербии, по разработке поставок в Сербию первого троллейбуса «МАЗ-ЭТОН», автобуса МАЗ с газовым двигателем. И сегодня мы дополнительно рассмотрели ситуацию возможности использования в столице Сербии того электробуса, который сейчас производит «Белкоммунмаш» и который сейчас начнет проходить испытания в городе Минске.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:
Когда речь идет о Республике Беларусь и Республике Сербия, прежде всего должен отметить нашу дружбу, искреннюю и продолжительную. Наши хорошие политические отношения, конечно, будут способствовать увеличению товарооборота и привлечению новых белорусских инвестиций в Сербию и сербских инвестиций – в Беларусь.

Новую силу набирает и межпарламентский диалог Беларуси и Сербии. 26 января стороны успели обсудить и роль парламентской дипломатии в сотрудничестве стран.

Александр Вучич: наши хорошие политические отношения будут способствовать увеличению товарооборота

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков: мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному инвестиционному сотрудничеству
Андрей Кобяков: мы предложили нашим сербским коллегам сделать переход от торговли к углубленному инвестиционному сотрудничеству
Александр Вучич. AFP 2017/ Andrej Isakovic
Глава правительства Сербии Александр Вучич посещает Беларусь
Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в книгоиздании и литературе
Беларусь и Сербия договорились о сотрудничестве в книгоиздании и литературе
Андрей Кобяков
Андрей Кобяков: Беларусь нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Сербией
Беларусь-Сербия
Беларусь активно прорабатывает с Сербией вопросы расширения сотрудничества
Желько Сертич, министр экономики Республики Сербия
Сербия видит большой потенциал в наращивании экономического сотрудничества с Беларусью
Беларусь и Сербия расширяют культурные и туристические связи
Беларусь и Сербия расширяют культурные и туристические связи
Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии
Почетный консул Республики Беларусь в Сербии в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым
Все новости по теме Беларусь-Сербия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru