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Александра Бутор: «Я могу сказать, почему я кого-то не снимаю»

13.11.2017 - 20:20

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Александра Бутор, режиссёр, продюсер, сценарист, руководитель творческой мастерской:
Я могу сказать, почему я кого-то не снимаю. У меня были когда пробы на эту картину, я не могла найти главного героя – молодой человек 25-27 лет. Люди приходят и такое ощущение, что они застряли на первом курсе Академии, не хотят развиваться, вообще.

И не хотят двигаться, вообще.

Существует Интернет, куча мастер-классов, всяких уроков, фильмов – ничего никто не смотрит и не хочет идти дальше.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Хочет сразу стать «звездой».

Александра Бутор:
Конечно.

Итоги «Лістапада»: «Что происходит»

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