новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Александра Герасименя: «В речке пыталась сама учиться, но любовь к спорту мне привил тренер»

08.05.2017 - 19:38

Новости Беларуси. О своих первых тренировках спортсменка рассказала во время ток-шоу «Что происходит».

Александра Герасименя, призёр Олимпийских Игр (Рио-де-Жанейро, 2016):
С самого детства любила воду. Даже ещё, не научась плавать технически правильно, в речке я уже как-то пыталась сама – ногами, руками, с помощью родителей учиться. Но любовь к спорту мне уже привил тренер.

Люди, которые окружали Вас, когда Вы ещё ребёнком начинали – это были люди одержимые профессией? Понятно, что они же не думали, что они воспитают призёрку Олимпийских Игр и у них будут какие-то премии.

Александра Герасименя:
На самом деле, да. То есть, это был, как раз-таки, один из первых наборов, молодые специалисты, горящие глаза.

То есть, я помню своих тренеров ещё достаточно молодых, как они искали, как они нас заинтересовывали.

И у нас каждый раз были какие-то лекции даже – нам объясняли, как правильно, как неправильно, показывали какие-то видеозарисовки. И, конечно же, после такого мы выходили на тренировку с выступлением, что вот ещё чуть-чуть, и мы догоним самых великих. Хотя, конечно, на тот момент были достаточно юными и неопытными.   

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«В то же время висел голливудский фильм, иностранная рок-группа, казино». Почему убрали рекламу клуба «Чинук»?
«По генетике я не пловчиха, я – стайер». Герасименя, Богданович и Новик о выборе вида спорта по анализу крови
«Я, условно, в гараже вырос» и «А я возле речки в сарае». Девятовский и Богданович о первых тренировках
Вадим Сашурин: «Представьте уровень национальной команды, когда спортсмен не может подтянуться, плыть, бежать правильно»
Марина Слуцкая
Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала золото чемпионата Европы в Варшаве
Анастасия Иванова
Анастасия Иванова, победительница марафона в Варшаве в программе «УТРО»
Бадминтон: чем полезен этот вид спорта?
Максим Мирный
Известный белорусский теннисист Максим Мирный: о церемонии открытия матча Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия
Все новости по теме Белорусские спортсмены
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru