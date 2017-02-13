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Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем

13.02.2017 - 13:28

Новости Беларуси. Актуальные общенациональные вопросы стали темой разговора Александра Лукашенко с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем. О личной встрече с Президентом журналист попросил во время «Большого разговора», который состоялся 3 февраля. И уже сегодня во Дворце Независимости глава государства принял Иосифа Середича.

Фактически эта встреча стала продолжением той серьезной беседы, когда вместе с журналистами и экспертами были затронуты важные темы для всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иосиф Середич, главный редактор газеты «Народная воля»:
Дзякуй за то, што ўсё ж такі знайшлі магчымасць прыняць мяне. Я ведаю ваш шчыльны графік. Я думаю, што той блок пытанняў, з якім я прыйшоў, разам можам абмеркаваць. Ён актуальны не столькі для мяне, колькі ў цэлым, я думаю, для нас усіх, беларусаў. І воь менавіта перажыванне за тое, што мы на сёняшні дзень маем, што мы можам мець заўтра, паслязаўтра, і прывяло менавіта да вас.

Беседа продолжалась почти два часа. За это время были затронуты и политические, и экономические вопросы.

Газета «Народная воля» выходит с 1995 года. Ее разовый тираж за январь составил 25 тысяч экземпляров.

Александра Лукашенко встретился с главным редактором газеты «Народная воля» Иосифом Середичем

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