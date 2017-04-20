новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Александра Саснович: наши козыри – дом, поддержка зрителей, родителей, болельщиков, молодость и энергичность

20.04.2017 - 09:46

Новости Беларуси. Минск на пороге грандиозного теннисного события. В субботу на «Чижовка-Арене» стартует полуфинал Кубка федерации, в котором встретятся национальные команды Беларуси и Швейцарии.

В составе хозяек кортов 96-я ракетка мира Александра Саснович, два игрока второй сотни: Арина Собаленко и Ольга Говорцова, которую капитан Эдуард Дубров собирается задействовать в паре, а также Вера Лапко. Швейцарки сделают ставку на 22-ю ракетку мира Тимеа Бачински и 54-й номер рейтинга Викторию Голубич. Есть еще Белинда Бенчич и Мартина Хингис, которая теперь выступает только в паре.

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
Девчонки провели хорошую серию турниров накануне предстоящего матча, я имею в виду те турниры, которые были в Америке, Швейцарии, Турции. Все показали себя с хорошей боевой стороны, приехали с хорошим настроением. Столько желания тренироваться и работать. Видимо, что-то еще где-то хотят подчистить, подработать, чтобы выйти на корт во всеоружии. Это радует.

Александра Саснович, игрок сборной Беларуси по теннису:
У нас у всех настрой боевой, все мы заряжены на хороший матч, на хорошую борьбу. В позитиве все, тренируемся, готовимся, настраиваемся. Наши козыри – конечно же, дом, поддержка зрителей, родителей, болельщиков и молодость, энергичность.   

В пятницу пройдет жеребьевка. В субботу на 12.40 намечена церемония открытия матча, после которой состоятся две одиночные встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пресс-конференция

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Серена Уильямс. Источник фото: instagram.com/serenawilliams/
Серена Уильямс станет мамой
22 и 23 апреля на «Чижовка-арене» белорусские теннисистки сыграют с командой из Швейцарии
22 и 23 апреля на «Чижовка-арене» белорусские теннисистки сыграют с командой из Швейцарии
После победы в США Ольга Говорцова поднялась на 147-ую строчку рейтинга ВТА
После победы в США Ольга Говорцова поднялась на 147-ую строчку рейтинга ВТА
Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира BTA в Швейцарии
Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира BTA в Швейцарии
Источник фото: facebook.com/belarustennis
В плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса белорусы сыграют в гостях со швейцарцами
Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса будущего соперника команда Владимира Волчкова узнает 11 апреля
Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса: будущего соперника команда Владимира Волчкова узнает 11 апреля
Будут бороться до последнего мяча: Беларусь вышла в плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса
Будут бороться до последнего мяча: Беларусь вышла в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса
Владимир Волчков: Имея 2:1 перед воскресеньем, наша команда настроена бороться дальше и развивать преимущество
Владимир Волчков: Имея 2:1 перед воскресеньем, наша команда настроена бороться дальше и развивать преимущество
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru