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Александра Саснович: «Обычная девчонка, как и все, только занимаюсь теннисом»

27.04.2017 - 21:41

Александра Саснович, теннисистка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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