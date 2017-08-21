Александра Саснович вошла в топ-90 лучших теннисисток планеты, Вера Лапко – в топ-200

Новости Беларуси. Александра Саснович вошла в топ-90 лучших теннисисток планеты. В обновленном рейтинге WTA белорусская спортсменка поднялась на 8 позиций, и теперь занимает 88-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также серьезный рывок в рейтинге совершила Вера Лапко. Она входит уже в двухсотку лучших теннисисток мира.

Первой ракеткой планеты по-прежнему остается Каролина Плишкова.

У мужчин лидерство в аналогичном рейтинге захватил Рафаэль Надаль, он отодвинул на вторую строчку Энди Маррея. Третьим идет швейцарец Роджер Федерер.