новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Александра Саснович зачехлила ракетку во втором круге одиночного разряда US Open

31.08.2017 - 23:38

Новости Беларуси. В Нью-Йорке на кортах Flushing Meadows продолжается открытый чемпионат США по теннису. Белоруска Александра Саснович зачехлила ракетку во втором круге одиночного разряда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша теннисистка в двух сэтах проиграла более рейтинговой австралийке Эшли Барти – 1:6, 6:7.

Встреча длилась всего час и 23 минуты.

Зато дальше идет Мария Шарапова. Россиянка с белорусскими корнями недавно вернулась в большой теннис после допинговой дисквалификации. На US Open Мария получила wild card и принялась крушить фаворитов. В первом круге была повержена вторая ракетка планеты румынка Симона Халеп. А на этот раз настал черед Тимеа Бабош. Венгерка проиграла по итогам трех партий – 6:7, 6:4, 6:1.

Дальше Шарапову ждет 18-летняя американка София Кенин.

Завершила выступление в Нью-Йорке пятая ракетка планеты Каролин Возняцки. Датчанка впервые в карьере проиграла россиянке Екатерине Макаровой. Их встреча длилась почти 2,5 часа. Макарова сильнее – 6:2, 6:7, 6:1. Шагнула дальше и Винус Уильямс: хозяйка кортов в двух сэтах сокрушила француженку Осеан Доден.

У мужчин главную сенсацию второго круга преподнес представитель Канады Денис Шаповалов.

18-летний теннисист обыграл не кого-нибудь, а восьмого сеянного, француза Жо Вильфред Тсонга. На все про все Шаповалов затратил всего три сета, став самым молодым с 2007 года участником третьего круга турнира Большого шлема. Удивил и Борна Чорич. 20-летний хорват в четырех партиях сокрушил еще одного фаворита – четвертого сеяного Александра Зверева из Германии.

Александра Саснович зачехлила ракетку во втором круге одиночного разряда US Open

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/carowozniacki
Теннисистка Каролин Возняцки недовольна тем, что Шарапова играет на центральном корте US Open
Мария Шарапова. Источник фото: instagram.com/mariasharapova/
Мария Шарапова прошла в следующий этап US Open: одержав победу, теннисистка расплакалась
Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Белорус Дмитрий Жирмонт взял титул в одиночном турнире серии Futures
Владимир Игнатик. Фото: tennis.by
Три белоруса пробились во второй круг квалификации US Open
Надеюсь побеждать: в Минске стартовал третий теннисный турнир серии Futures
Надеюсь побеждать: в Минске стартовал третий теннисный турнир серии Futures
Александра Саснович вошла в топ-90 лучших теннисисток планеты, Вера Лапко – в топ-200
Александра Саснович вошла в топ-90 лучших теннисисток планеты, Вера Лапко – в топ-200
Из-за семейных проблем Виктория Азаренко отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису
Из-за семейных проблем Виктория Азаренко отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису
Фото: vichka35
«Это вызов, с которым я готова встретиться»: Азаренко впервые прокомментировала ситуацию в личной жизни и спорте
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru