Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет 13 июля

Новости Беларуси. Легенде белорусской музыки, народному артисту Беларуси – Александру Тихановичу – 13 июля исполнилось бы 65 лет. До своего юбилея он не дожил полгода. Музыкант ушел из жизни 28 января. До последнего артист боролся с тяжелой болезнью. И не давал себе слабину. Он выходил на сцену, полным сил, гастролировал, давал интервью и принимал участие в телевизионных программах.

Александр Тиханович был народным не только по званию. Его бесконечно и преданно любил зритель. В последний путь артиста провожали тысячи людей.