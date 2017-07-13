новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет 13 июля

13.07.2017 - 11:20

Новости Беларуси. Легенде белорусской музыки, народному артисту Беларуси – Александру Тихановичу – 13 июля исполнилось бы 65 лет. До своего юбилея он не дожил полгода. Музыкант ушел из жизни 28 января. До последнего артист боролся с тяжелой болезнью. И не давал себе слабину. Он выходил на сцену, полным сил, гастролировал, давал интервью и принимал участие в телевизионных программах.

Александр Тиханович был народным не только по званию. Его бесконечно и преданно любил зритель. В последний путь артиста провожали тысячи людей.

Александру Тихановичу исполнилось бы 65 лет 13 июля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: dsolovjev82
Один из основателей группы «Секрет» умер от рака печени
Олег Яковлев
Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева
Олег Яковлев
«Кумиры детства не умирают»: в Москве скончался экс-участник «Иванушек» Олег Яковлев
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 86 лет
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Алексей Баталов последние полгода серьезно болел
Фото: ivan.sadovnikov
Благородство и достоинство: что пишут об Алексее Баталове пользователи соцсетей
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
В России скончался актер, запомнившийся по фильмам «Москва слезам не верит» и «Летят журавли»
Роджер Мур
Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru