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Alekseev: «С NaviBand очень хорошо дружу, мне очень понравилось их выступление в прошлом году»

10.04.2018 - 19:27

Новости Беларуси. Эксклюзивное интервью Alekseev в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Вашей крёстной матерью на сцене стала Ани Лорак. А, может быть, кто-то из российских артистов также Вас отметил?

Alekseev, певец, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
За последние три года, конечно, я получил очень много лестных слов и очень много наград. Я рад, что у меня есть очень много сил для того, чтобы развиваться, продолжать делать своё дело.

Чтобы нести музыку своему зрителю.

Поэтому огромное спасибо всем, кто поддерживает меня и поддерживал, и будет поддерживать.

Знакомы ли Вы с белорусской эстрадой? Может быть, можете кого-то выделить?

Alekseev:
NaviBand – я с ними очень хорошо дружу, мне очень понравилось их выступление в прошлом году.

«Всё успеть». Это – моя такая сверхзадача, с которой я пришёл в этот мир»: большое интервью Alekseev

Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

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