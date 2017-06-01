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Алексей Богданов: за первую декаду 2017 года мы поставили в Китай на 3 тысячи тонн молока больше, чем в прошлом

01.06.2017 - 16:36

Новости Беларуси. Белорусские молочные продукты уверенно завоевывают рынки Юго-Восточной Азии и Африки. Буквально в 2017 году наши производители открыли для поставок Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, Беларусь входит в пятерку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. География поставок охватывает более 30 стран. Вместе с Австралией Беларусь разделяет третье место в списке крупнейших стран-экспортеров сливочного масла. А вот по части поставок сыров уверенно держим четвертую строчку в мире. Сегодня одна из задач – диверсификация рынков сбыта.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
За первую декаду текущего года мы поставили в Китай на три тысячи тонн молока больше, чем в прошлом году. Это большой показатель, потому что китайский рынок не пустой, и нам приходится конкурировать с мировыми производителями молока, транснациональными компаниями. И сейчас мы поставляем туда ультрапастеризованное молоко в пакетах, масло, сухое молоко и расширяем ассортимент, попытаемся поставлять сыры и фасованное масло.

Сегодня в мире отмечают Международный день молока. Этот праздник в календаре многих стран, ведь молоко – это один из самых востребованных напитков.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

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