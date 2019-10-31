«Алгоритм подсказывает вероятность болезни или вылета вредителей». Приложение «Агрономикс» разработали в ПВТ
Теперь, чтобы выйти молодому агроному в поля, достаточно войти в Интернет. В Парке высоких технологий разработали новое приложение «Агрономикс». Уже по названию понятно – для кого этот кейс, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Алексей Скороход, агроном:
Есть функционал-алгоритм, который подсказывает вероятность появления той или иной болезни или вылета тех или иных вредителей. То есть довольно-таки точно.
Анализ микроклимата и подсказки – это лишь первый этап точного земледелия. В этом хозяйстве Логойского района – в инновационном предложении поставили запятую и уже купили технику для точного сева и внесения удобрений.
Дмитрий Логвинович, директор СК «Трайпл-Агро» ООО «Трайпл»:
На заданную глубину, на заданном расстоянии и не делать повторов, пересева и так далее.
Вообще, улучшить экономику АПК призвана цифровая экономика. Когда на счету каждый грамм топлива, каждое зернышко семян и гранула удобрений.
Техника работает на автопилоте. Но высший пилотаж в земледелии – это картирование урожая. Когда, где и что сеять или садить – виднее из космоса.
Дмитрий Логвинович:
В своём хозяйстве видим участки и поля, где, например, никогда ничего не росло. То есть бросать туда удобрения абсолютно бессмысленно.
Десятки экспертов и сотни бизнесменов. «Кастрычніцкі эканамічны форум - 2019» проходит в Минске
Новости Беларуси. Влияние углеводородов на экономику сокращается, а вклад IT-отрасли в ВВП растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске проходит «Кастрычніцкі эканамічны форум». Десятки иностранных экспертов, сотни бизнесменов и высокие чины из правительства седьмой раз на этой площадке собираются вместе, чтобы озвучить проблемные вопросы и найти на них ответы.
О роли IT-сферы и бизнеса в экономике страны видеоматериал Евгения Пустового.
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