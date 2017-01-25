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Алиса Касабуко стала победительницей конкурса дизайн-проекта детской комнаты от компании «Жилстройкомплект»

25.01.2017 - 11:48

Вот и настал тот самый момент, которого все ждали. 6 недель в Беларуси шёл конкурс «Комната для девочки Саши», который объявило открытое акционерное общество «Жилстройкомплект».

Дети пробовали свои силы в создании  дизайн-проекта для комнаты, в которой будет жить юная певица Саша.

Семья Саши переезжает в Минск в новостройку в «Грушевском посаде».  И Саша вместе с компанией-застройщиком попросила ребят помочь ей в создании дизайн-проекта. Сегодня мы узнаем, кто победил в конкурсе  и увидим то, что получилось на основе детского рисунка.

Алиса Касабуко

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