Аляксандр Лукашэнка: беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына
Навіны Беларусі. Дзень беларускага пісьменства. Бялынічы сустракаюць шматлікіх гасцей, якія праслаўляюць роднае слова, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Да ўдзельнікаў і гасцей свята звярнуўся Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.
Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Сёлета адно з самых славутых свят незалежнай Беларусі гасцінна вітаюць старажытныя Бялынічы – вядомы цэнтр духоўнасці зямлі беларускай, адметны куток Магілёўшчыны з багатай гісторыяй і надзвычай прыгожай прыродай, знакаміты сваімі таленавітымі творцамі, сярод якіх мастак Вітольд Бялыніцкі-Біруля.
Упэўнены, гэтыя вераснёўскія сустрэчы – добрая падстава для кожнага з удзельнікаў і гасцей Дня пісьменства яшчэ раз зразумець, што беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына. I гэты каштоўны скарб-спадчыну мы павінны зберагчы для нашчадкаў.
Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»
Новости Беларуси. Большой праздник родного слова: фестивали книги, научные конференции, выставки и тематические площадки. В Белыничах идут последние приготовления к встрече гостей XXVII Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздник начнется уже в субботу, 5 сентября. В этот день на международный круглый стол соберутся белорусские и зарубежные литераторы. 6 сентября – основной день праздника. Запланирована обширная программа: пройдут многочисленные выставки-продажи книг, отдельная тематическая площадка будет работать для маленьких читателей. В городе также откроют новый художественный музей.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Объекты, которые получил город Белыничи, реконструкция жилого фонда, транспортная инфраструктура улиц будут еще долгие годы служить всем живущим на белыничской земле. Я уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов, как тех, кто проживает в Республике Беларусь, и тех, кто приедет к нам из-за рубежа.
Официальная церемония открытия Дня белорусской письменности состоится в полдень 6 сентября на главной сцене. Здесь будет вручена Национальная литературная премия.