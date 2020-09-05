Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Культура День белорусской письменности

Аляксандр Лукашэнка: беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына

05.09.2020 - 14:32

Навіны Беларусі. Дзень беларускага пісьменства. Бялынічы сустракаюць шматлікіх гасцей, якія праслаўляюць роднае слова, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Да ўдзельнікаў і гасцей свята звярнуўся Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.

Аляксандр Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь:
Сёлета адно з самых славутых свят незалежнай Беларусі гасцінна вітаюць старажытныя Бялынічы вядомы цэнтр духоўнасці зямлі беларускай, адметны куток Магілёўшчыны з багатай гісторыяй і надзвычай прыгожай прыродай, знакаміты сваімі таленавітымі творцамі, сярод якіх мастак Вітольд Бялыніцкі-Біруля.

Упэўнены, гэтыя вераснёўскія сустрэчы добрая падстава для кожнага з удзельнікаў і гасцей Дня пісьменства яшчэ раз зразумець, што беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына. I гэты каштоўны скарб-спадчыну мы павінны зберагчы для нашчадкаў.

Люди в материале: Александр Лукашенко
Loading...
﻿

Валерий Малашко накануне Дня белорусской письменности: «Уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов»

﻿

Новости Беларуси. Большой праздник родного слова: фестивали книги, научные конференции, выставки и тематические площадки. В Белыничах идут последние приготовления к встрече гостей XXVII Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Праздник начнется уже в субботу, 5 сентября. В этот день на международный круглый стол соберутся белорусские и зарубежные литераторы. 6 сентября – основной день праздника. Запланирована обширная программа: пройдут многочисленные выставки-продажи книг, отдельная тематическая площадка будет работать для маленьких читателей. В городе также откроют новый художественный музей.  

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:  
Объекты, которые получил город Белыничи, реконструкция жилого фонда, транспортная инфраструктура улиц будут еще долгие годы служить всем живущим на белыничской земле. Я уверен в том, что Белыничи станут Меккой для туристов, как тех, кто проживает в Республике Беларусь, и тех, кто приедет к нам из-за рубежа.  

Официальная церемония открытия Дня белорусской письменности состоится в полдень 6 сентября на главной сцене. Здесь будет вручена Национальная литературная премия.   