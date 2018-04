American Thinker. Куда «исчезли» 80 % иракских христиан или катастрофа христианства Востока

В наши дни мир столь же глух к мусульманскому геноциду христиан, как некогда оказался равнодушен к изгнанию 800 тысяч евреев с насиженных территорий на арабских землях после создания государства Израиль в 1947 году.

ООН с готовностью порицает Иерусалим за то, что тот защищает свои границы от палестинцев из Сектора Газа, добивающихся уничтожения самого израильского государства, но где же волны резолюций, осуждающих продолжающийся геноцид христиан и нежелание окружающего мира предоставить им убежище? Отрезвляющий отчет организации «Помощь церкви в нужде» (Aid for the Church in Need), опубликованный Гейтстоунским институтом (The Gatestone Institute), проливает свет на чудовищную реальность джихада, который происходит при полном попустительстве мирового сообщества.

Никогда в истории христиане не преследовались с такой силой как сейчас, утверждается в отчете, подготовленном «Помощью церкви в нужде». В Ираке христианство близко к тому, чтобы оказаться полностью стертым со страниц истории.

Христианские священники Ирака недавно надели черную символику в знак национального траура по недавним жертвам антихристианского насилия – были убиты молодой рабочий и семья из троих человек. «Это значит, что христианам здесь больше места нет», – говорит отец Бийос Каша (Biyos Qasha) при Храме святой Девы Марии в Багдаде. «Мы как агнец, которого в любой момент могут повести на заклание».

За несколько дней до этого шиитские ополченцы обнаружили близ Мосула массовое захоронение с телами 40 христиан. Мосул, ранее считавшийся столицей иракского христианства, в недавнем прошлом стал оплотом так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация). Среди жертв были женщины и дети, похищенные и убитые террористами. При многих из них были найдены нательные крестики. Ни единое крупное западное СМИ не написало ни слова об этой этнической чистке.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа (Haim Korsia) в своем экстренном обращении призвал Европу и весь Западный мир к защите немусульман Ближнего Востока, сравнив их с жертвами Холокоста. «Подобно тому, как наших предков вынуждали носить желтую звезду Давида, христианам Ближнего Востока приходится носить алую букву «нун», – заявил Корсиа. Символом «нун», по первой букве слова «назарянин», евангельского прозвища Иисуса Христа, исламисты ИГИЛ помечали дома христиан в Мосуле.

В новом отчете Иракского общества прав человека также утверждается, что меньшинства страны, включая христиан, езидов и шабаков (ираноязычная народность Ирака – прим. перев.) становятся жертвами «медленного геноцида», угрожающего стереть с лица земли их сообщества, ведущие историю от глубокой древности. Цифры приводятся угрожающие.

Согласно отчету, христианская община Ирака сократилась на 81 %. Среди сабеев, древнего сообщества, считающего себя учениками Иоанна-крестителя, ситуация еще более угрожающая: число их последователей сократилось на целых 94 %. Помимо этого, были убиты либо покинули Ирак 18 % езидов.

Правозащитная организация «Хаммурапи» (Hammurabi) утверждает, что христианская община Багдада сократилась с 600 000 до 150 000.

Саддам Хуссейн (Saddam Hussein), при всех его недостатках, давал некоторую защиту христианам Ирака, хотя бы некоторую защиту. Бич арабской демократии на Ближнем Востоке – это религиозная нетерпимость.

Примечания переводчика:

«Помощь церкви в нужде» – международная католическая организация с центром в Ватикане, имеет статус папского благотворительного фонда.

Гейтстоунский институт – исследовательский центр, специализирующий на угрозах, связанных с распространением ислама. Основан Ниной Розенвальд (Nina Rosenwald) под председательством экс-посла США при ООН и советника Трампа по вопросам безопасности Джона Болтона (John Bolton), штаб-квартира – в Нью-Йорке.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.