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Аналитики Всемирного банка улучшили оценку будущего белорусской экономики

13.01.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Аналитики Всемирного банка улучшили оценку будущего белорусской экономики. Оптимистичный прогноз основан на предполагаемом восстановлении экономик стран-экспортеров сырья, в особенности нефти, а также повышении конкурентоспособности и производительности предприятий.

В 2018 году увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3% по отношению к 2017 году. В 2019 году – на 1,4%. В том числе благодаря оживлению торговли и увеличению потоков денежных переводов.

Для стимулирования создания новых частных предприятий будут улучшаться условия ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс – Беларусь заняла 37 место среди 190 стран в рейтинге ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США

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