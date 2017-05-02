Анастасия Иванова, победительница марафона в Варшаве в программе «УТРО»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Анастасия Иванова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, победительница марафона в Варшаве.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Анастасия Иванова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, победительница марафона в Варшаве.
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