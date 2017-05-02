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Анастасия Иванова, победительница марафона в Варшаве в программе «УТРО»

02.05.2017 - 10:42

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Анастасия Иванова, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, победительница марафона в Варшаве. 

Анастасия Иванова

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