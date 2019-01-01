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Анастасия Савицкая
Закончила БГЭУ и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. На телевидении с 2009 года. Начала работу в компании в должности пресс-секретаря. С 2019 года - директор дирекции специальных проектов.
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