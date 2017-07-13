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Анастасия Тиханович об отце: «В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь»

13.07.2017 - 23:32

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Настя, я, когда вспоминаю своего отца – вот у меня есть несколько разговоров, которые я всё время помню. У вас была беседа, которую Вы вспоминаете всё время? О чём это был разговор?

Анастасия Тиханович, певица, продюсер:
У нас с ним было столько всего на свете, что иногда этих разговоров было, в общем-то, и не нужно. Безусловно, там было много всего самого разного – это огромная школа, вообще, в принципе, для меня лично. Потому что – школа отношения к людям, выстраивания отношений с людьми, каким образом реагировать на те или иные вещи. Потому что в своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь.

И в этом во всём он сумел остаться тем, кем он есть.

И он сумел нужное сохранить, а к тому, к чему сложней всего относиться с пониманием и любовью – вот он сумел это сделать.  

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