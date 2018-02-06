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Анатолий Акантинов: вопрос со въездом иностранцев в Россию через Беларусь нужно решить до ЧМ-2018 по футболу

06.02.2018 - 17:35

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Анатолий Дмитриевич, Вы говорили, что мы потеряли «транзитников» в 2017 году.

Анатолий Акантинов, руководитель проекта «Mice In Minsk», член правления Гильдии маркетологов, эксперт по территориальному маркетингу и имиджу:
И в 2016, и в 2017. То есть, естественно, тот иностранец, который хотел посетить и Россию, и Беларусь – он не имеет права посетить сразу две эти страны. Он вынужден выехать из страны, например, в ту же Литву, через Вильнюс или Варшаву, и опять вернуться в ту же Российскую Федерацию. Я уже не говорю, когда он пересаживается на наземный транспорт. Здесь тоже препятствия. То есть, вот этот вопрос, собственно, и должен решиться.

Особенно, накануне чемпионата мира по футболу в России.

Это – очень большой поток туристов.

Егор Хрусталёв:
И он мог бы быть нашим.

Анатолий Акантинов:
Совершенно верно. Его надо было использовать. Но, к сожалению, вот эти вот все разногласия – они нас немножко оставляют…

Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

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