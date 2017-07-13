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Министр архитектуры и строительства: думаю, Президент поддержит мою просьбу по продлению действия указа № 585

13.07.2017 - 17:32

Новости Беларуси. Многодетные семьи могут рассчитывать на помощь государства в строительстве жилья. Продление действия указа о предоставлении финансовой поддержки молодым и многодетным семьям инициирует Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на прошлой неделе был подписан 240-й указ – об адресных субсидиях на жилье, отменяющий прежние правила помощи. Белорусы, которые рассчитывали на поддержку и уже взяли кредиты под 19−20%, оказались в затруднительном положении. Выходило, что если до августа их дома не сдадут, то субсидии им не полагаются. Поэтому, начав строительство жилья в 2016-2017 годах, они могли бы остаться с долгом по кредитам, которые, наверняка, не взяли без поддержки государства.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Проблема есть, мы приносим свои извинения тем, кому доставили хлопоты. Надо признать, что это серьезная ошибка. Сегодня подготовлено мое обращение к главе государства продлить действие указа № 585 на период завершения возведения домов, строительство которых начато до принятия указа № 240. Это небольшой срок – 2017-начало 2018 года. У нас, как таковых, задельных домов много нет. Все дома будут вводиться в нормативные сроки, которые не превышают год. Я думаю, что глава государства поддержит мою просьбу по продлению срока действия указа № 585.

По словам министра, будут прорабатываться возможности изыскания дополнительных источников финансирования для тех семей, которые заявят свое право на компенсацию. На сегодняшний день возможностью получить субсидии воспользовались только 26 человек.

13 июля действие указа № 240 прокомментировал и Анатолий Калинин. В Брестской области вице-премьер Беларуси провел прием граждан.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Указ № 240 создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы наших коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. В первую очередь, не изменятся условия кредитования многодетных семей и детей-сирот.

Министр архитектуры и строительства: думаю, Президент поддержит мою просьбу по продлению действия указа № 585

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