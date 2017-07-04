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«Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу»: Александр Лукашенко – губернатору Минской области

04.07.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Губернатором Минской области назначен Анатолий Исаченко. Принимая такое кадровое решение, глава государства отметил, что для этого руководителя столичный регион хорошо знаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он занимал должность помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской области. Она является одной из самых крупных в стране, не только по территории. Регион – лидер аграрной отрасли, предприятия, расположенные здесь, имеют мировую славу, а реализуемые проекты вызывают все большую заинтересованность инвесторов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области. Мы пришли к выводу, и в Администрации Президента – я рад, что они самостоятельно до этого дошли – что нам надо более интенсивными темпами чаще проводить ротацию кадров. В этом весь смысл. Я думаю, что люди на одном месте засиживаться не должны. Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу. И я очень хотел бы, чтобы у вас в Минской области получилось. Очень хотел бы. На меня вы можете рассчитывать тогда, когда вам будет необходима помощь. Я не мешаю работать никому. Но если люди просят помочь, я всегда стараюсь в меру своих возможностей оказать поддержку и оказать помощь.

Анатолий Исаченко начинал трактористом в родном селе в Брянской области. После окончания белорусской сельхозакадемии работал в аграрной отрасли Могилевской области. Здесь же занимал руководящие посты. Возглавлял Кировский райисполком, был заместителем губернатора и председателем областного совета депутатов, с декабря 2016 года – помощником Президента – главным инспектором по Минской области.

Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Главой государства были поставлены задачи на то, чтобы как можно больше область добавляла, чтобы обратить внимание на технологические вопросы и придать динамику развития Минской области. На сегодняшний момент область выполняет доведенные показатели, а главный резерв в любой области, в том числе Минской – конечно же, кадры и технологии.

Уже завтра кандидатура Анатолия Исаченко будет предложена на сессии Минского областного Совета депутатов для утверждения в должности председателя облисполкома.

Анатолий Исаченко назначен губернатором Минской области: кем он работал ранее

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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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