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Анатолий Исаченко провел прием граждан в Любани

09.06.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Выездной прием граждан представителем Администрации Президента прошел в Любани. В этот раз люди пришли к помощнику Президента – главному инспектору по Минской области Анатолию Исаченко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Коммунальные проблемы, благоустройство, бытовые вопросы и не только.

Жители деревни Доросино пытались выяснить, почему закрывают местную школу, насколько это целесообразно, и нет ли других вариантов.

Алина Калитеня, жительница деревни Доросино Любанского района:
Детей отправляют в соседнюю деревню Уречье, прежлагают повдозить наших детей двумя рейсами. Питание в той школе намного худшего качества, чем у нас, вообще отсутствует пищеблок. Язык преподавания в урецкой школе русский, у нас – белорусский.

Мы преживаем за детей, что они будут долго перестраиваться на тот язык.

По словам представителя Администрации Президента, ни одно обращение не окажется без внимания. В каждой проблеме разберутся и примут решение.

Анатолий Исаченко, помощник Президента – главный инспектор по Минской области:
Когда человек обращается к власти, когда он приходит, нужно видеть в человеке человека. Может, он где-то и меркантильные интересы преследует, но не просто он пришел. Значит, у него где-то наболело.

Надо уметь выслушать, сделать выводы и принять правильное решение, которое должно удовлетворять не только человека, но и окружающих его людей.

Практика выездных приемов приносит плоды. И, несомненно, будет продолжена. 
 

Анатолий Исаченко провел прием граждан в Любани

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