новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Анатолий Калинин: Беларусь и Туркменистан договорились о сотрудничестве в области авто- и железнодорожного сообщения

10.05.2017 - 16:24

Новости Беларуси. Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане. 10 мая такую возможность обсуждали в Минске на заседании межправительственной комиссии двух стран. Впрочем, это лишь одно из направлений дальнейшего сотрудничества.

У туркменской стороны есть интерес к закупкам наших дизель-электрических поездов, медицинского оборудования, лекарств. Уже в 2017 году достигнута договоренность о поставках 550 мазов и тракторов. Кроме того в Туркменистане придутся кстати белорусские лифты, ведь в стране реализуется большая программа по замене этого оборудования. Беларусь в свою очередь заинтересована в поставках хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Договорились о сотрудничестве в области автомобильного и железнодорожного сообщения. Предложение с туркменской стороны строительства автомобильной дороги в Туркменистане. Также мы настойчиво предлагаем туркменской стороне поставки нашей железнодорожной продукции. Это путевое хозяйство, электронное техническое сопровождение железных дорог, поставки железнодорожных вагонов. Только в прошлом году мы поставили 380 железнодорожных вагонов.

Туркменских партнеров заинтересовал и наш Парк высоких технологий. Так что вполне вероятно, что новые проекты будут и в сфере IТ.

Делегация из Туркменистана проведет в Минске три дня. За это время они посетят ряд предприятий. В том числе вторую кольцевую дорогу, чтобы оценить новое бетонное покрытие.

Товарооборот Туркменистана и Беларуси в 2016 году составил 300 миллионов долларов. Задача на ближайшее время – достичь полмиллиарда.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь может принять участие в строительстве второго калийного комбината в Туркменистане
Беларусь может принять участие в строительстве второго калийного комбината в Туркменистане
У нас высоко ценят образование, полученное в Беларуси. В БГПУ прошел белорусско-туркменский «час дружбы»
У нас высоко ценят образование, полученное в Беларуси. В БГПУ прошел белорусско-туркменский «час дружбы»
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината
Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Экономический и имиджевый шаг в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Переговоры, встречи, подписанные документы и открытие комбината. Итоги визита Александра Лукашенко в Туркменистан
По итогам визита Александра Лукашенко в Туркменистан подписано 11 совместных документов
По итогам визита Александра Лукашенко в Туркменистан подписано 11 совместных документов
С каждым годом точек соприкосновения становится больше: Беларусь и Туркменистан сегодня партнёры стратегические
С каждым годом точек соприкосновения становится больше: Беларусь и Туркменистан сегодня стратегические партнёры
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Мы можем и на шельфе шахту построить. Церемония торжественного открытия Гарлыкского комбината
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината
Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината
Все новости по теме Беларусь-Туркменистан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru