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Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся

13.07.2017 - 14:30

Новости Беларуси. Приоритет в строительстве и ремонте получат местные дороги. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня международные коридоры и магистрали соответствуют своему статусу, пришла очередь уделить внимание районам. При этом в ближайшие 5 лет на ремонт местных дорог будут направлены сразу два финансовых источника: дорожные сборы и кредит Банка реконструкции и развития. В правительстве Анатолий Калинин курирует в том числе строительную сферу.

13 июля у вице-премьера журналисты поинтересовались и новым видом поддержки в жилищном строительстве – субсидировании.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Указ № 240 создает новый механизм кредитования, где мы сможем в большей мере привлечь ресурсы наших коммерческих банков, нежели бюджета. А бюджет будет субсидировать ставку по снижению кредитной нагрузки. В первую очередь, не изменятся условия кредитования многодетных семей и детей-сирот.

В ходе рабочей поездки вице-премьер посетит предприятия Жабинковского района, а также строящиеся объекты – речной порт, здание прокуратуры и Западный обход в Бресте.

Анатолий Калинин: условия кредитования многодетных семей и детей-сирот не изменятся

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