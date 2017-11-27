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Анатолий Шевченко о дорожном сборе: «Пешеходы ходят по тротуарам – пускай платят»

27.11.2017 - 17:15

Новости Беларуси. Своё мнение эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Анатолий Шевченко, главный редактор газеты «Автодайджест»:
Социальное неравенство получается. Пешеходы – для них же делают тротуары, тратят большие бюджетные деньги на производство тротуаров. У меня журналист написал недавно по поводу этого такую сатирическую статью.

В самом деле, давайте тогда уравновесим наше общество в этом налоге.

Автомобилистам – дороги, они платят за дороги. Пешеходы ходят по тротуарам – пускай платят. В этом случае не будет дисбаланса. Зависеть налог будет от массы человека, в таком случае.  

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