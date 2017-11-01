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Андрей Доморацкий проверяет качество товаров в минских магазинах на себе

01.11.2017 - 22:21

Новости Беларуси. Удаётся ли начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрею Доморацкому отвлечься от работы, почувствовать себя обычным клиентом, не обращать внимания на недостатки, отмечать достоинства – узнаем в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В любом случае, покупая что-то, я обращаю внимание как товар выложен, на качество товара, как относятся продавцы к покупателю.

Отвлечься от своей работы, скажу откровенно, не получается.

Даже, если это выходной день, я всё равно остаюсь на своей работе и обращаю внимание на недостатки и достоинства того или иного объекта.

Сегодня все торговые объекты имеют достойный торговый вид, сегодня не стыдно зайти в любой магазин.

Я посещаю различные объекты и стараюсь не покупать всё время в одном магазине, чтобы знать цены, какой формат магазина. Посещаю много магазинов, чтобы иметь представление о новшествах, которые в магазинах происходят. Мы стараемся покупать и новые товары, есть товары, которые мы покупаем постоянно у одних и тех же производителей.

В основном, это  белорусские производители.

Наши товары самые качественные и проверенные на себе лично годами. Поэтому доверяем только белорусским производителям. Столичная торговля развивается, это замечают наши жители, формируются новые торговые сети, появляются новые форматы, активно развивается Интернет-торговля.

Что касается товарооборота, то мы сегодня уже превысили уровень 2016 года.

Мы имеем 103% товарооборота к уровню прошлого года. В Минске за день продается товаров на 35 млн.рублей.

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