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Андрей и Ольга Смоляк: как прожить в браке 40 лет?

21.07.2017 - 19:45

Андрей и Ольга Смоляк в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ольга Смоляк о муже: «Даже в его фамилии есть моё имя»

Ольга Смоляк о ссорах с мужем: «Бессовестный, борщи, котлеты берёт, а сам даже не открывает дверь»

Ольга Смоляк: «Господи, скорей бы ушёл в мастерскую! А не видишь его три часа, через ступеньки несёшься домой, чтобы скорее увидеть»

Андрей Смоляк о знакомстве с будущей женой: «Я же самый красавчик, самый известный. В тюрьме сидел»

«Смоляк – вечный ребёнок. Абсолютно не поменялся. Только, может, более вредным стал»

«Бред какой-то»: как Андрей Смоляк сел в тюрьму за «Плейбой»

Ольга Смоляк о картинах мужа: «В каждой есть моя частичка – хоть рука, хоть ресничка, хоть ухо»

Андрей Смоляк: «Художник рисует всю жизнь сам себя. В натюрморте, в яблоке – я тоже себя рисую»

«Я рисую своё естество внутреннее, а это – она»: Андрей Смоляк о том, почему во многих его картинах угадывается супруга

Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»

Андрей Смоляк: «То, что я остался жив – уже провидение Господне. Перелом основания черепа – это смерть 99,9%»

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Ольга Смоляк: «Больше достаётся Андрею любви и заботы. Даже ревнует к собственному сыну»
«Я рисую своё естество внутреннее, а это – она»: Андрей Смоляк о том, почему во многих его картинах угадывается супруга
Андрей Смоляк: «Художник рисует всю жизнь сам себя. В натюрморте, в яблоке – я тоже себя рисую»
Ольга Смоляк о картинах мужа: «В каждой есть моя частичка – хоть рука, хоть ресничка, хоть ухо»
«Бред какой-то»: как Андрей Смоляк сел в тюрьму за «Плейбой»
«Смоляк – вечный ребёнок. Абсолютно не поменялся. Только, может, более вредным стал»
Андрей Смоляк о знакомстве с будущей женой: «Я же самый красавчик, самый известный. В тюрьме сидел»
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