новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Андрей Кобяков: Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд

25.05.2017 - 16:38

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в два миллиарда долларов. Об этом заявил 25 мая премьер-министр нашей страны на встрече с Президентом Татарстана. Так, Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации в машиностроении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории нашей страны успешно реализуется проект по строительству сети автозаправочных станций, в Елабуге собирают тракторы МТЗ. На этой базе возможно создать машиностроительный кластер. В него могут войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров. Беларусь также готова поставлять в сюда электробусы.

Андрей Кобяков 25 мая посещает Республику Татарстан с рабочим визитом. Завтра здесь пройдет заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Андрей Кобяков: Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении
Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении
Визит белорусской делегации во главе с Андреем Кобяковым в Республику Татарстан начинается 25 мая
Визит белорусской делегации во главе с Андреем Кобяковым в Республику Татарстан начинается 25 мая
Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
Центральные районы Минска и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве
2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий
2 предприятия по переработке мяса и 7 молокозаводов: Россия снимает ограничения на поставку продукции с ряда белорусских предприятий
Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Встреча представителей главных аграрных ведомств Беларуси и России пройдет 15 мая в Москве
Василий Голубев, губернатор Ростовской области Российской Федерации
Василий Голубев: товарооборот между Беларусью и Ростовской областью можно довести до $500 млн
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru