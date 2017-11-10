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Андрей Кобяков: Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС

10.11.2017 - 13:23

Новости Беларуси. Беларусь может стать для Румынии площадкой для входа на рынок ЕАЭС. Об этом 10 ноября заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор охватил широкий круг тем – от создания у нас совместных производств автокомпонентов, мебели и одежды до реализации проектов в IT-сфере и медицине. Обе стороны выразили уверенность, что нынешний визит главы МИД Румынии в Беларусь станет отправной точкой для вывода диалога между странами на новый уровень.

Андрей Кобяков: Беларусь может стать для Румынии плацдармом для входа на рынок ЕАЭС

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