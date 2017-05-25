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Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении

25.05.2017 - 20:31

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов. 25 мая об этом в Казани шла речь на встрече премьер-министра нашей страны с президентом Татарстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудили взаимный товарооборот. Только за первый квартал года он увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации с Татарстаном в сфере машиностроения. У нас налажены долгосрочные кооперационные связи по поставке автокомпонентов. В Елабуге функционирует предприятие по сборке тракторов МТЗ. Мы хотим на этой базе создать машиностроительный кластер. В него могут войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров.

С учетом планов Татарстана по капитальному ремонту жилья и строительству перспективным выглядит создание сборочного производства белорусских лифтов. Большой потенциал для сотрудничества – в научно-технической сфере, медицине, гуманитарной сфере, поставках электробусов и лесозаготовительной техники.

Андрей Кобяков: Беларусь рассчитывает на развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении

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