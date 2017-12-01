﻿ Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах

01.12.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных проектах с Шанхайской организацией сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков в Сочи, где 1 декабря проходит заседание Совета глав правительств стран ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь представлена в качестве наблюдателя.

С присоединением Индии и Пакистана организация значительно укрепила свой статус на международной арене. И сегодня может играть важную роль в обеспечении глобальной политической и экономической стабильности и безопасности. При реализации конкретных проектов Белорусская торгово-промышленная палата и бизнес-круги готовы включаться в работу Делового совета ШОС. Свой вклад страна может внести во многие отрасли. От сферы высоких технологий и промышленности до сельского хозяйства.

Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована активно участвовать в совместных с ШОС проектах

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сергей Лавров: мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег
Лавров: «Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег»
Toru Hanai/Reuters
Газета.ru. Все запущено: куда долетят ракеты Кима
Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске
Что будут обсуждать на заседании Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске
На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии
На заседании в формате «16+1» в Будапеште Андрей Кобяков предложил использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии
Президент Беларуси: Перед нами не надо ставить вопросы – «Вы с кем?»
Президент Беларуси: Перед нами не надо ставить вопросы – «Вы с кем?»
В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента
В Кыргызстане состоялась церемония инаугурации нового президента
https://unsplash.com/
Analisi Difesa: Джан Микалессин раскрывает подлинную историю украинской «революции» 2014 года
Le Monde: Три вопроса о ядерном инциденте в России
Le Monde: Три вопроса о ядерном инциденте в России
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru