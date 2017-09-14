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Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили по телефону вопросы сотрудничества Беларуси и России

14.09.2017 - 14:08

Новости Беларуси. Актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и работы в формате интеграции обсудили 14 сентября по телефону главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев договорились также о проведении очередного заседания Совмина Союзного государства. Точные сроки пока не определены. Предварительно заседание запланировано на ноябрь-декабрь. Белорусская сторона готова к развитию отношений в целях повышения экономического потенциала двух стран, – подчеркнул наш премьер. Андрей Кобяков также поздравил своего российского коллегу с днем рождения.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили по телефону вопросы сотрудничества Беларуси и России

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