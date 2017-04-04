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Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства

04.04.2017 - 13:38

Новости Беларуси. 4 апреля в правительстве прошли переговоры с председателем совета директоров кенийской компании «Самир групп».

Сегодня регион Восточной Африки представляет собой динамично развивающийся рынок. В этой связи Беларусь готова предложить свои передовые технологии, оборудование и услуги. Это может быть помощь как в сельском хозяйстве, так и строительстве местной инфраструктуры или вопросах экологии.

Наша страна также заинтересована в обеспечении жителей региона молочной продукцией, консервами, детским питанием и другими продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы надеемся, что ваш визит в нашу страну заложит необходимый фундамент, на основе которого будем выстраивать взаимодействие с деловыми кругами Республики Кения в духе взаимного партнерства.

«Самир групп» объединяет 15 компаний, которые более 30 лет работают в Восточной Африке по широкому спектру направлений, включая сельское хозяйство, финансы, автомобильную промышленность, строительство, торговлю. Их годовой оборот – более миллиарда долларов.

Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства

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