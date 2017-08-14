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Андрей Кобяков: нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей

14.08.2017 - 16:52

Новости Беларуси. Объем торговли стран ЕАЭС с начала года вырос более чем на четверть. Об экономическом росте и его дальнейшем сохранении в Беларуси, России, Казахстане Кыргызстане и Армении 14 августа говорили руководители правительств пяти стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Астане прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Здесь обсуждались проекты, связанные с созданием единого цифрового пространства ЕАЭС. Это сделает, в том числе, более прозрачными схемы торговли между странами.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, не допускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот. Республика Беларусь заявляет о готовности выполнять все взятые на себя обязательства и ожидает такого же симметричного подхода и от других сторон. Мы сегодня договорились о том, что в соглашении будет отражено, что последовательно должна работать на взаимной основе.

Не остались без внимания и социальные вопросы, в том числе связанные с пенсионным обеспечением. Сейчас разрабатывается пакет документов, который позволит работать в любой стране ЕАЭС без потери трудового стажа и пенсии на время трудоустройства в другом государстве союза. Договорились главы правительств и об очередной встрече в подобном формате. Следующее заседание Евразийского межправсовета запланировано на октябрь. Оно пройдет в столице Армении.

Андрей Кобяков: нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей

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