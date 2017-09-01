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Андрей Кобяков проинспектировал выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области

01.09.2017 - 19:50

Новости Беларуси. Финансовые решения и технологические схемы. Выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области 1 сентября проинспектировал глава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о том, чтобы не только исполнить планы, но и сэкономить. И чем скорее будут реализованы проекты, тем быстрее можно получить от них выгоду.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Нужно определиться с подходами, чтобы деньги, которые будут использоваться на строительство этих объектов, были использованы эффективно, чтобы результаты строительства сразу же давали свою отдачу, а не растягивалось на многие годы, а тем более не получилось так, что они усугубили еще в худшую сторону финансовое положение этих организаций.

Еще одним важным пунктом для региона является благоустройство поселков городского типа. На это также неоднократно обращал внимание Президент. Сегодня почти во всех агрогородках Брестской области активно развивается инфраструктура. Создаются новые рабочие места. Обсудили и вопрос модернизации льнозаводов и выполнение госзаказа по поставкам качественного льноволкна «Оршанского льнокомбината».

Андрей Кобяков проинспектировал выполнение поручений Президента по строительству молочно-товарных комплексов в Брестской области

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