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Андрей Кобяков: стоимость квадратного метра жилья должна сравняться со средней зарплатой в течение трех лет

24.02.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Стоимость квадратного метра жилья должна сравняться со средней зарплатой в течение трех лет. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Глава правительства посетил домостроительный комбинат, технологии которого уже позволяют строить коммерческое жилье по цене не более 600 рублей за квадрат, социальное – на 15% дешевле. Это самая низкая стоимость жилья в стране. Опыт подобной модернизации является ориентиром для других строительных организаций Беларуси, а при снижении процентной ставки по кредитам собственная квартира станет еще доступней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Тенденция такова, и есть к этому все предпосылки, с тем, чтобы ближайшие год-два эти ставки по кредитам приблизить где-то к 11-12%, а к концу пятилетки уже к 10-11%, с тем, чтобы уже нормальная среднестатистическая семья, получающая среднюю заработную плату при двоих работающих, могла построить себе двухкомнатную квартиру, взяв кредит на 10 лет под 10% годовых. Это считается нормальным стандартом.

Андрей Кобяков ознакомился и с реконструкцией детской областной больницы. Это строительство – поручение главы государства. На данный момент возводятся корпуса для младенцев и здание хирургии. Первых пациентов должны начать принимать уже в середине 2018 года.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь

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