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Андрей Макаревич: «Творческий запал от возраста не зависит»

29.08.2017 - 21:47

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Чем, по-вашему, жизнь в 60 лет отличается от жизни в 50?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Тем, что ты на 10 лет старше.

Ощущения лучше не делаются, врать не буду.

А творческий запал, если можно так сказать?

Андрей Макаревич:
Творческий запал от возраста не зависит.  

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