Андрей Савиных: «Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве»
Итоги выборов в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотел бы подчеркнуть: особенностью нынешней избирательной кампании, на мой взгляд, является широкое использование социальных сетей.
Сейчас пространство информационное меняется таким образом, что нам уже не нужны традиционные средства массовой информации. Я могу быть сам – и канал…
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вам это помогло вот в эту кампанию?
Андрей Савиных:
Я думаю, что да. И мне удалось, во всяком случае, донести до определённой социальной группы людей, что я из себя представляю и чего я хочу достичь.
И на будущее, на мой взгляд, нам будет необходимо, как депутатам, проводить целенаправленную работу для того, чтобы рассказать о том, чем реально занимается парламент.
Каждый день парламента должен освещаться в информационном пространстве.
Ананич об оценке ОБСЕ выборов в Беларуси: «Что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти»
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Наблюдатели: их участие в выборах, вот эти все перфомансы, крики, оскорбления. Их поведение, которое не соответствовало даже тем нормативам и требованиям того же самого БДИПЧ ОБСЕ. Как на это реагировать и что с этим делать? Это просто большая провокация и прощупывание власти на парламентских выборах, как репетиция самых главных – президентских выборов?
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я хотела бы подчеркнуть, что наблюдатели тоже были разные. Вот на примере Борисовского сельского избирательного округа №63: на одну из встреч приехали как раз наблюдатели миссии ОБСЕ.
Приятные люди: представитель Чехии и представитель Италии. Внимания было уделено кандидату более чем достаточно. Порядка минут 40 – все вопросы, ответы. Причём, никто встречу эту не организовывал административно. Они увидели, что идёт нормальный разговор. И у меня тоже было время, чтобы ответить на их вопросы. Мы расходились с улыбками, с фотографией.
Потом этих же наблюдателей – одну из них – я увидела 20 ноября, когда мне уже вручали удостоверение. И тоже добрые совершенно впечатления. Спасибо. А оценка вот такая. У меня впечатление, что эта оценка была заранее запрогнозирована, заангажирована. И чего-то другого ждать не следовало. Вместе с тем, наше мнение всё равно было услышано. Признали они – не признали, но они видели, что выборы конкурентные, выборы динамичные. И что бы они ни написали, они понимают, что народ поддержал курс действующей власти.