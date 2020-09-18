Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия
Новости Беларуси. Белорусские депутаты оценивают призывы Европарламента к санкционным действиям как пример политического высокомерия. Об этом журналистам 18 сентября заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 17 сентября евродепутаты проголосовали за резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против белорусских властей и действующего Президента. В числе рекомендаций странам ЕС – заморозка всех финансовых выплат, остановка кредитов, а также отзыв проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия. Печально осознавать, что практика продуманных и взвешенных действий, направленных на укрепление доверия и безопасности в Европе, уступает место банальному политиканству. Мы рассматриваем эту тенденцию как системный кризис, в котором находятся все политические институты Евросоюза.
Белорусские парламентарии убеждены, что подобные решения зарубежных коллег бесцеремонно нарушают суверенитет. Кроме того, давление со стороны лишь укрепляет позиции белорусских госинститутов в противостоянии внешним силам.
Александр Лукашенко: «Хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков»
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин. Участие в мероприятии принял Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народу Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне.
Люди, приехавшие из дальних уголков нашей, казалось бы, небольшой страны, не совсем понимают, что происходит.
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