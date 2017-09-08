Андрей Шорец: «Количество обращений минчан по вопросам ЖКХ снизилось на 20% по сравнению с 2016 годом»

Новости Беларуси. Количество обращений минчан по вопросам ЖКХ снизилось на 20% по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил мэр города. Андрей Шорец подчеркнул: этому поспособствовала работа контакт-центра.

Он открылся в 2015 голу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звонки на единый номер принимают свыше сотни специалистов. Работники ЖКХ оперативно реагируют на все заявки. Так, время обработки каждой составляет 125 секунд.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Люди понимают, что их проблемы решаются. Они знают, куда обращаться. Не начинают звонить по всем адресам сразу и жаловаться во все инстанции. Люди знают, что есть телефон, есть точка, куда можно обратиться. И его проблема будет обязательно решена.

Контакт-центр ЖКХ по номеру 115 работает круглосуточно, без выходных и праздников.